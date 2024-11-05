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        Ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz sürücü: Frene bastım, durduramadım

        AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazada kendisi de yaralanan ehliyetsiz sürücü Doğan Çelik'in (18), ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:40
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        Ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz sürücü: Frene bastım, durduramadım
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        AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazada kendisi de yaralanan ehliyetsiz sürücü Doğan Çelik'in (18), ifadesi ortaya çıktı. Çelik, ifadesinde, ''Ana yola çıkan aracı gördüm. Hemen frene bastım, durduramayınca da çarptım'' dedi.

        Kaza, 25 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi. Doğan Çelik yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta Fadimana Özkan'ın (49) kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, oğlu Abdulsamet Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada ölen Özkan'ın, bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ı gezdirmek için çıktığı öğrenildi.

        PARA CEZASI

        Kazada ayağında kırıklar oluşan diğer sürücü Doğan Çelik'in ehliyetsiz olduğu ve aracın da çalıştığı iş yerinin sahibine ait olduğu belirlendi. Çelik ifadesinde, ''Ana yola çıkan aracı gördüm. Hemen frene bastım, durduramayınca da çarptım'' dedi.

        Ailesinin isteği üzerine Doğan Çelik, tedavisine sevk edildiği Kahramanmaraş'ta bir hastanede devam edecek. Tedavisinin ardından da Çelik'in gözaltına alınıp adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Çelik hakkında, ayrıca, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, araç sahibine ise 'Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan aynı miktarda idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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