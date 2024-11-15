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        İzne gelen asker, yatağında ölü bulundu

        AKSARAY'a 1 hafta önce askerden izne gelen ve 2 gün önce gördüğü zatürre tedavisinin ardından taburcu olan Jandarma Er Melih Çopur (26), sabah yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:00
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        İzne gelen asker, yatağında ölü bulundu
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        AKSARAY'a 1 hafta önce askerden izne gelen ve 2 gün önce gördüğü zatürre tedavisinin ardından taburcu olan Jandarma Er Melih Çopur (26), sabah yatağında ölü bulundu.

        Sivas'taki acemi birliğinden 1 hafta önce memleketi Aksaray'a izne gelen Jandarma Er Melih Çopur, 2 gün önce fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan Çopur, tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Annesi Asuman Çopur, bugün saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 842'nci Sokak'taki evlerinde uyandırmak için odasına girdiğinde oğlunu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Melih Çopur'un öldüğünü belirledi. Melih Çopur'un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çopur'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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