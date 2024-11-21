Başından tabanca ile vurulan kadın öldü, eşi cinayeti itiraf etti (2)

Aksaray'da başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 3 çocuk annesi Negül Adak’ın (44) cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Savaş Adak, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Savaş Adak sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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