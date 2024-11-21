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        Başından tabanca ile vurulan kadın öldü, eşi cinayeti itiraf etti (2)

        YAKALANANEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİAksaray'da başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 3 çocuk annesi Negül Adak'ın (44) cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Savaş Adak, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:50
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        Başından tabanca ile vurulan kadın öldü, eşi cinayeti itiraf etti (2)
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        YAKALANANEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Aksaray'da başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 3 çocuk annesi Negül Adak’ın (44) cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Savaş Adak, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Savaş Adak sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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