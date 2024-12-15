Üzerine beton blok düşüp ölen işçi, toprağa verildi
AKSARAY'da çalıştığı prefabrik fabrikasında üzerine beton blok düşen Hüseyin Akbulut (30), gözyaşları içinde toprağa verildi.
AKSARAY’da çalıştığı prefabrik fabrikasında üzerine beton blok düşen Hüseyin Akbulut (30), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında organize sanayi bölgesindeki bir prefabrik fabrikasında meydana geldi. Üretilen beton blok, vinçle taşındığı sırada, kancanın yerinden çıkması sonucu Hüseyin Akbulut’un üzerine düştü. Mesai arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Akbulut’un yaşamını yitirdiği belirledi. Üzerindeki beton blok vinçle kaldırılan Hüseyin Akbulut, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
6 AY ÖNCE EVLENMİŞ
Otopsi sonrası yakınlarını teslim edilen Akbulut'un cenazesi, Güzelyurt ilçesi Uzunkaya köyünde bugün toprağa verildi. Akbulut’un 6 ay önce Fas uyruklu Ayşe Akbulut ile evlendiği ve köyden Aksaray’a taşınıp prefabrik fabrikasında çalıştığı, eşinin de 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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