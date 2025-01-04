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        Eski başkan otomobiliyle çarptı; ölen yayanın kimliği belli oldu

        AKSARAY'daeski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel'in (54) otomobili ile çarpıp, ölümüne neden olduğu yayanın Sait Sertkaya (70) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:40
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        Eski başkan otomobiliyle çarptı; ölen yayanın kimliği belli oldu
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        AKSARAY'daeski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel'in (54) otomobili ile çarpıp, ölümüne neden olduğu yayanın Sait Sertkaya (70) olduğu belirlendi.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Eski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel yönetimindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan yayanın öldüğünü belirledi. Otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yayanın, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Sait Sertkaya olduğu belirlendi. Cenazenin bugün defnedilmesi beklenirken, gözaltına alınan Cihan Yüksel'in işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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