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        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı (2)

        TUTUKLANDIAksaray'datartıştığı babası Mehmet Kurt'u bıçakla ağır yaralayan Serkan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:47
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        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı (2)
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        TUTUKLANDI

        Aksaray'datartıştığı babası Mehmet Kurt’u bıçakla ağır yaralayan Serkan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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