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        Kazada ölen baba ve kızı, alışveriş için markete gidiyormuş

        AKSARAY'da minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren çitçi Harun Güzyurdu (70) ve kızı Gonca Güzyurdu'nun (12) alışveriş için markete gitmek amacıyla yola çıktıkları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:55
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        Kazada ölen baba ve kızı, alışveriş için markete gidiyormuş
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        AKSARAY'da minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren çitçi Harun Güzyurdu (70) ve kızı Gonca Güzyurdu'nun (12) alışveriş için markete gitmek amacıyla yola çıktıkları ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy- Aksaray arasında sefer yapan içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki 68 ABD 220 plakalı minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu’nun kullandığı 50 EC 603 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu öldü, minibüs sürücüsü Demir ve yolcu Yaşar Altınpınar (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızının cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

        MARKETE GİDİYORLARMIŞ

        Boyalı köyünde oturan Harun Güzyurdu’nun, Nurgöz Köyü İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi kızı Gonca Güzyurdu ile birlikte alışveriş için Bağlıkaya beldesindeki markete giderken kaza yaptığı ortaya çıktı. Otopsi işlemleri tamamlanan baba ve kızının cenazeleri bugün öğle namazının ardından Boyalı köyünde defnedilecek. Yaralı iki kişinin tedavisinin sürdüğü, minibüs sürücüsü Mehmet Demir'in ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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