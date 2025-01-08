Kazada ölen baba ve kızı, alışveriş için markete gidiyormuş

AKSARAY'da minibüsle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren çitçi Harun Güzyurdu (70) ve kızı Gonca Güzyurdu'nun (12) alışveriş için markete gitmek amacıyla yola çıktıkları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy- Aksaray arasında sefer yapan içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki 68 ABD 220 plakalı minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu’nun kullandığı 50 EC 603 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu öldü, minibüs sürücüsü Demir ve yolcu Yaşar Altınpınar (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızının cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.