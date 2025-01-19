Kuzeyboru - Aras Kargo: 2-3
SALON:AksarayHAKEMLER:HakkıDemiralay, Furkan SalduzKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal, Yaren Işık)ARAS KARGO: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş)SETLER : 22-25, 20-25, 25-14, 25-22, 8-15SÜRE: 137 dakikaVoleybol Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Aras Kargo'ya 3-2 mağlup oldu.
SALON:Aksaray
HAKEMLER:HakkıDemiralay, Furkan Salduz
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal, Yaren Işık)
ARAS KARGO: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş)
SETLER : 22-25, 20-25, 25-14, 25-22, 8-15
SÜRE: 137 dakika
Voleybol Sultanlar Ligi’nin 17'nci haftasında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Aras Kargo’ya 3-2 mağlup oldu.
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