Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Şalvarlı, Anadolu Sultanları takımı, ilk kez tribünde voleybol maçı izledi

        AKSARAY'da köylü kadınların kendi imkanlarıyla kurduğu 'Anadolu Sultanları' voleybol takımının sporcuları, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımının davetiyle ilk kez bir voleybol maçını tribünden izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şalvarlı, Anadolu Sultanları takımı, ilk kez tribünde voleybol maçı izledi
        ABONE OL

        AKSARAY'da köylü kadınların kendi imkanlarıyla kurduğu 'Anadolu Sultanları’ voleybol takımının sporcuları, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımının davetiyle ilk kez bir voleybol maçını tribünden izledi.

        Koçpınar ve Elmacık köyünden kadınların, Şehit Halil Köksal İlkokulu öğrencileriyle, kendi imkanlarıyla file kurup voleybol oynadığını gören okulu müdürü Eyyüp Aba, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' kapsamında 25 kadından oluşan 'Anadolu Sultanları Voleybol Takımı'nın kurulmasına yardımcı oldu. Kadınların, okul bahçesinde voleybol oynadıklarını gören Kuzeyboru Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karaman, onları ve çocuklarını, Kuzeyboru-Aras Kargo maçına davet etti. Anadolu Sultanları, ilk kez bir voleybol maçını protokol tribününde izledi.

        'ŞEHRİMİZE ÖRNEK OLDUK'

        Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' kapsamında çocuklarımızın kahramanı olan annelerinin talepleri üzerine Anadolu Sultanları takımını şehrimize ve bakanlığımıza örnek bir şekilde vatandaşlarımıza duyurduk. Takımımız 14 kişiden oluşuyor. Beden eğitimi öğretmenimiz sağ olsun, gönüllü bir şekilde haftanın bir günü takımımızı okulumuzda çalıştırıyor" diye konuştu.

        'ÇOK HEYECANLANDIK'

        Anadolu Sultanları oyuncusu Fatma Köksal (25), "Okulda 2 çocuğum var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' kapsamında okulda bir etkinliğimiz oldu. Sonrasında ise voleybol oynamaya karar verdik. Öğretmenlerimizle okulda fileleri kurduk. Sonrasında kendimizin çektiği videoları paylaştık. Köyden ilk kez maç izlemeye gelince çok heyecanlardık. Bizi Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu da ağırladı. Hanifi Hocamız ise bize gönüllü antrenörlük yapıyor. Maça çocuklarımızla birlikte geldik. Hepimizin yaşadığı bir ilk oldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?

        Benzer Haberler

        "Aksaray'ın Sultanları", CEV Kupası play-off turu rövanş maçına odaklandı
        "Aksaray'ın Sultanları", CEV Kupası play-off turu rövanş maçına odaklandı
        Filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru maçını izledi
        Filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru maçını izledi
        Kuzeyboru - Aras Kargo: 2-3
        Kuzeyboru - Aras Kargo: 2-3
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        38 yıllık öğretmene, 25 yıldır görev yaptığı okulda Ferdi Tayfur şarkılı ve...
        38 yıllık öğretmene, 25 yıldır görev yaptığı okulda Ferdi Tayfur şarkılı ve...
        Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza
        Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza