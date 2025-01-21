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        Tarihi eser arayan şüpheli 36 metre uzunluğunda tünel kazmış

        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde saman balyasıyla çevirdiği alanda 2 metre derinliğe inip 36 metre uzunluğunda tünel kazarak tarihi eser arayan şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:25
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        Tarihi eser arayan şüpheli 36 metre uzunluğunda tünel kazmış
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        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde saman balyasıyla çevirdiği alanda 2 metre derinliğe inip 36 metre uzunluğunda tünel kazarak tarihi eser arayan şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmekaya beldesinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, etrafını saman balyasıyla çevirip, 2 metre derinliğe indikten sonra 36 metre uzunluğunda tünel kazan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, tünelde 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü ve 2 bakır çubuk ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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