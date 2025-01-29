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        Komşusunu bıçaklayan imam serbest

        AKSARAY'da kendisini dövüp telle boğmaya çalıştığını öne sürdüğü komşusu Mehmet Ceylan'ı (37) olaydan 1 gün sonra bıçaklayan imam Muhammed Aygün (38), ifadesinin ardından serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:05
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        Komşusunu bıçaklayan imam serbest
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        AKSARAY'da kendisini dövüp telle boğmaya çalıştığını öne sürdüğü komşusu Mehmet Ceylan’ı (37) olaydan 1 gün sonra bıçaklayan imam Muhammed Aygün (38), ifadesinin ardından serbest kaldı.

        İlk olay geçen pazartesi saat 00.30 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Bedir Muhtar Cami İmamı Muhammed Aygün, evin zili çalınınca kapıyı açtı. Aygün kapıyı açar açmaz alt kattaki komşusu Mehmet Ceylan'ın saldırısına uğradı. Ceylan'ın tekme tokat dövüp, telle boğmaya çalıştığı Aygün’ü gürültüyü duyup çıkan komşuları kurtardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Aygün, tedavisinin ardından taburcu oldu, Mehmet Ceylan ise gözaltına alındı.

        2 YIL ÖNCE UYARDIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

        Mehmet Ceylan'ın, 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı, sesleri duyup gelen Muhammed Aygün'ün uyarıda bulunduğu, bu nedenle de ona husumet beslediği belirtildi. Eşinin de birkaç gün önce tartışıp evi terk etmesi üzerine Mehmet Ceylan'ın sinirlenip Aygün'e saldırdığı öne sürüldü. Ceylan'ın 2 yıl önce eşinin şikayetiyle, hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı belirlendi. Mehmet Ceylan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        DÜN DE İMAM, KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

        Dün saat 11.30 sıralarında taraflar apartmanda karşılaşınca yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında imam Aygün, komşusu Mehmet Ceylan'ı 2 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Ceylan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        'BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

        Olayın ardından imam Muhammed Aygün, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Aygün, gazetecilerin 'Niçin bıçakladınız?' sorusuna, ''Kendimi savundum. Beni öldürecekti. Daha önce de beni öldürmeye kalkmıştı. Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar" dedi. Muhammed Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ceylan da tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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