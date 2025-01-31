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        TIR'da yüklü yonca balyaları yola devrildi, o anlar kamerada

        AKSARAY'daTIR'ın dorsesinde yüklü yonca balyalarının devrilip, yola savrulduğu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:40
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        TIR'da yüklü yonca balyaları yola devrildi, o anlar kamerada
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        AKSARAY'daTIR'ın dorsesinde yüklü yonca balyalarının devrilip, yola savrulduğu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Yenikent beldesinden Kırşehir'e taşınan 68 KF 539 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü balyalar, dün saat 16.30 sıralarında devrilip yola savruldu. Durumu fark eden şoför, aracını durdurdu. Balyaların savrulduğu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yonca balyaları kaldırılana kadar yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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