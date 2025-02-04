Kaçak kazıya suçüstü; 8 şüpheliyi iple kuyundan çıkardılar

Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. İl Ekipler, 4 gün boyunca takibe aldıkları şüphelileri kazı alanında suçüstü yakaladı. Ekipler, 8 şüpheliyi kazdıkları kuyudan iple çekerek çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin define aramakta kullandıkları alet ve malzemelere de el konuldu.

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