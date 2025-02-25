Aksaray'da Ilısu Şelalesi buz tuttu

AKSARAY’da hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düşmesi sonucu Ilısu Şelalesi buz tuttu. Şelalede oluşan buz sarkıtları görenleri hayran bıraktı.

Güzelyurt ilçesi Ilısu köyü Gelin Kayası mevkisinde köyün adını taşıyan şelale, hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düşmesi sonucu dondu. Şelalede oluşan buz sarkıtları ise görenleri hayran bıraktı. Şelalenin bu görüntüleri ise fotoğraf tutkunlarını ilgisini çekti. Fotoğraf tutkunu Serdar Ölçek, "Fotoğraf tutkunu arkadaşlarımızla birlikte Ilısu köyüne doğa yürüyüşü yaptık. Şelalenin buz tuttuğunu fark ettik. Kış mevsiminde sulama kanalından artan suların bu bölgeye gelmesiyle, bu doğal şelale oluşuyor. Burası yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve eni ise yaklaşık 10 metre buzlu halini çektik. Seyirlik görüntüler, objektiflere yansıdı” dedi.