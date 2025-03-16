Kuzeyboru - Fenerbahçe: 1-3
SALON:AksarayHAKEMLER: Ramazan Demiröz, Gürhan GülKUZEYBORU: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)FENERBAHÇE: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)SETLER: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25SÜRE: 105 dakika SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül
KUZEYBORU: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)
FENERBAHÇE: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)
SETLER: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25
SÜRE: 105 dakika
SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.
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