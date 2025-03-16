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        Kuzeyboru - Fenerbahçe: 1-3

        SALON:AksarayHAKEMLER: Ramazan Demiröz, Gürhan GülKUZEYBORU: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)FENERBAHÇE: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)SETLER: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25SÜRE: 105 dakika SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:10
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        Kuzeyboru - Fenerbahçe: 1-3
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül

        KUZEYBORU: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

        FENERBAHÇE: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)

        SETLER: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25

        SÜRE: 105 dakika

        SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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