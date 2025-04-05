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        Asker uğurlamasında yolu trafiğe kapatıp eğlendiler

        AKSARAY'da asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen grup, otomobilleriyle yolu trafiğe kapatıp eğlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:30
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        Asker uğurlamasında yolu trafiğe kapatıp eğlendiler
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        AKSARAY'da asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen grup, otomobilleriyle yolu trafiğe kapatıp eğlendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün gece, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan grup, yolu trafiği kapattı. Araçlarından inen gruptakiler, bir süre eğlendi. Trafiğin sıkışmasının ardından konvoy tekrar hareket ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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