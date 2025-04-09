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        Motosikletiyle hastaneye giderken kazada öldü

        AKSARAY'da muayene için hastaneye giderken yolda kullandığı motosiklete otomobil çarpan Sezai Çınar (75), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:08
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        Motosikletiyle hastaneye giderken kazada öldü
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        AKSARAY'da muayene için hastaneye giderken yolda kullandığı motosiklete otomobil çarpan Sezai Çınar (75), yaşamını yitirdi. Çınar'ın, birkaç gün önce sosyal medya hesabından 'Benim son günüm, hakkınızı helal edin' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Bozkır köyü çıkışında meydana geldi. Sezai Çınar, yönetimindeki 68 AEU 815 plakalı motosikletiyle, rahatsızlığı nedeniyle Ortaköy Devlet Hastanesi'ne giderken, arkasından gelen U.D. (35) idaresindeki 46 LH 627 plakalı otomobil çarptı. Kazada Çınar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezai Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü U.D. kazanın ardından gözaltına alındı.

        Çınar'ın birkaç gün önce köy meydanındaki kahvenin önünde 'Bugün benim son günüm. Hakkınızı helal edin' şeklinde çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

        Sezai Çınar'ın cenazesinin bugün, otopsinin ardından Bozkır köyünde defnedileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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