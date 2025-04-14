68 Aksaraysporlu Cengiz Ötkün: Şampiyon biz olacağız

2'nci Lig Kırmızı Grup Ekiplerinden 68 Aksarayspor oyuncusu Cengiz Ötkün, Diyarbekirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada “Taraftarlarımız endişe etmesin. Şampiyonluk bizim olacak. O kupayı şehre getirip 1'inci lige çıkan taraf biz olacağız. Haftaya evimizde oynayacağımız olan Serikspor FK karşılaşmasında rakibimizi yenip liderliği tekrardan elimize devralıp sezon donu şampiyon 68 Aksarayspor yazdıracağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz “ diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon 68 Aksarayspor ile 31 karşılaşmaya çıkan hücum oyuncusu Cengiz Ötkün, takımına 6 gol 3 asitlik bir katkı sağladı ve gösterdiği performans ile adeta taraftarların sevgilisi oldu.