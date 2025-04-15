Tuz Gölü'ne göç eden flamingo popülasyonunda artış

TÜRKİYE'ninikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'ne flamingo göçü başladı. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Geçen yıl 4 bin 500 yavrumuz olmuştu. Şu anki gözlemlediğimiz popülasyonlarla 10 bin civarında tahmin ediyoruz" dedi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri bölgede denetimlerini sürdürürken, gün içinde Tuz Gölü'nden Mamasın Barajı'na giden flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor. Buradaki molanın ardından flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar göle dönüyor.

'BU YIL İNANILMAZ DERECEDE ARTTI'

Göldeki flamingoların yaşamlarını gözlemleyen Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, bu yıl göldeki flamingo popülasyonunda artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Tunç, "Bu yıl kış çok sert geçmediği için flamingolar gölden fazla uzaklaşmadılar. Yerel olarak Konya Kulu'daki Düden Gölü'nde, Aksaray'da Mamasın ile İrfanlı barajları ile çevredeki göllerde popülasyonları vardı. Göçün başlamasıyla İzmir tarafından gelen flamingolarla, bu yıl sayımız inanılmaz derecede arttı. Şu anda baktığınız bütün alanlar ile küçük su birikintilerinde bile flamingo görmek mümkün" dedi.