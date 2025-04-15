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        Tuz Gölü'ne göç eden flamingo popülasyonunda artış

        TÜRKİYE'ninikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'ne flamingo göçü başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:55
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        Tuz Gölü'ne göç eden flamingo popülasyonunda artış
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        TÜRKİYE'ninikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'ne flamingo göçü başladı. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Geçen yıl 4 bin 500 yavrumuz olmuştu. Şu anki gözlemlediğimiz popülasyonlarla 10 bin civarında tahmin ediyoruz" dedi.

        Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri bölgede denetimlerini sürdürürken, gün içinde Tuz Gölü'nden Mamasın Barajı'na giden flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor. Buradaki molanın ardından flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar göle dönüyor.

        'BU YIL İNANILMAZ DERECEDE ARTTI'

        Göldeki flamingoların yaşamlarını gözlemleyen Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, bu yıl göldeki flamingo popülasyonunda artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Tunç, "Bu yıl kış çok sert geçmediği için flamingolar gölden fazla uzaklaşmadılar. Yerel olarak Konya Kulu'daki Düden Gölü'nde, Aksaray'da Mamasın ile İrfanlı barajları ile çevredeki göllerde popülasyonları vardı. Göçün başlamasıyla İzmir tarafından gelen flamingolarla, bu yıl sayımız inanılmaz derecede arttı. Şu anda baktığınız bütün alanlar ile küçük su birikintilerinde bile flamingo görmek mümkün" dedi.

        'GEREKLİ TEDBİRLERİ BAKANLIKLARLA ALACAĞIZ'

        Fahri Tunç, "Şu an flamingoların eşleşme dönemi başladı. Eşleşmeden sonra Tuz Gölü'nün ortasındaki kuluçka merkezine girecekler. 15 gün sonra orada olurlar. Kuluçkaya yatıp haziran ayı ortası gibi yavrularını çıkarıp, daha sığ alanlara, artemia salinanın bol miktarda bulunduğu alanlara doğru hareket edecekler. Umarım bu yıl bizim beklentilerimizin üzerinde flamingo yavrusu olur. Geçen yıl 4 bin 500 yavrumuz olmuştu. Şu anki gözlemlediğimiz popülasyonlarla 10 bin civarında tahmin ediyoruz. Dönemsel yağışlar bir nebze faydalı olsa da Tuz Gölü'ndeki yağışlar haziran ve temmuz aylarında bitiyordu. Bu yıl göl az yağış aldı. Umarım bu durum flamingolar için bir yaşam tehdidi oluşturmaz. Gerekli tedbirleri bakanlıklarla alacağız. Şu an da su seviyesi ise normal seviyede. Bunun denetimlerini zaman zaman yapacağız" diye konuştu.

        KAÇAK AVCILIK UYARISI

        Konya, Ankara ve Aksaray'daki Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa denetimler yaptığını belirten Tunç, "Tuz Gölü, 3 ilimizin sınırları içerisinde büyük bir alan olmasına rağmen ekiplerin özverili bir çalışması var. Halkımızın da onlara yardımcı olması lazım. Özellikle kaçak avcılık konusunda çok hassas olmamız gerekiyor. Bu hassasiyetle bu bölgedeki bioçeşitliği de arttırmış olacağız. Flamingolar gece uçuşlarını çok seviyorlar. Tuz Gölü'ne giderken, şehrimizin üstünden geçerken seslerini duymak ve onları görmek çok güzel bir durum oluşturuyor. Bunları geleceğimize aktarmak için çok önemli. Bizim de çocuklarımıza göstereceğimiz doğada bir şeylerin olması gerekiyor. Geleceğimiz için doğayı korumamız gerçekten önemli" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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