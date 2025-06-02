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        Husumetlisini bıçakla öldürdü

        AKSARAY'ınOrtaköy ilçesinde İsmail Baştuğ (50) evine 50 metre kala, daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı husumetlisi İsmail Doğan'ın (20), bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 22:47 Güncelleme: 02.06.2025 - 22:50
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        Husumetlisini bıçakla öldürdü
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        AKSARAY’ınOrtaköy ilçesinde İsmail Baştuğ (50) evine 50 metre kala, daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı husumetlisi İsmail Doğan'ın (20), bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Karşı Mahalle'de meydana geldi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 1 çocuk babası İsmail Baştuğ, işten çıkıp yürüyerek evine gitmek için yola çıktı. Baştuğ, evine 50 metre kala, peşinden gelen daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı fırıncılık yapan husumetlisi İsmail Doğan, bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Baştuğ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Doğan da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Baştuğ, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kaçan Doğan da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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