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        Tartıştığı arkadaşını, boğazına şişe saplayıp öldürdü

        AKSARAY'da Veysel Tekin (42), birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Yaşar Yadır (65) tarafından boğazına şişe saplanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 22:38 Güncelleme: 04.06.2025 - 22:38
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        Tartıştığı arkadaşını, boğazına şişe saplayıp öldürdü
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        AKSARAY’da Veysel Tekin (42), birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Yaşar Yadır (65) tarafından boğazına şişe saplanarak öldürüldü.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı Beldesi'nde bir parkta meydana geldi. Yaşar Yadır, arkadaşı Veysel Tekin ile birlikte içki içtikleri sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin’in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

        Haberi alıp gelen eşi Filiz Tekin hastane önünde ağladı. Cinayet şüphelisi Yadır ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yadır'ın, Almanya'da da bir kişinin boğazına bıçak saplama suçundan 5 yıl tutuklu kaldığı ve 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Sarıaltı Beldesine geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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