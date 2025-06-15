Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü, 12 yaralı- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü, 12 yaralı- Yeniden
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yazıişleri müdürlerine

        Haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

        ------------

        Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Aksaray'da iki ayrı sıcak hava balonu kazasında 1 pilot hayatı...
        GÜNCELLEME - Aksaray'da iki ayrı sıcak hava balonu kazasında 1 pilot hayatı...
        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti, 19 kişi yar...
        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti, 19 kişi yar...
        Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 19 yaralı
        Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 19 yaralı
        Tartıştığı üvey ablasını bıçaklayarak öldürdü, saklandığı evde yakalandı
        Tartıştığı üvey ablasını bıçaklayarak öldürdü, saklandığı evde yakalandı
        Aksaray'da bir kadın tartıştığı üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdü, erkek...
        Aksaray'da bir kadın tartıştığı üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdü, erkek...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya...