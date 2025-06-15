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        Parkta çıkan kavgada bıçaklandı

        AKSARAY'da, parkta yürürken belirlenemeyen nedenle tartışıp küfürleştiği kişi tarafından bıçaklanan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:35
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        Parkta çıkan kavgada bıçaklandı
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        AKSARAY’da, parkta yürürken belirlenemeyen nedenle tartışıp küfürleştiği kişi tarafından bıçaklanan S.H.Y. (17), yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4170 Sokak’taki bir parkta meydana geldi. S.H.Y. ile parkta yürürken karşılaştığı kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışıp, küfürleşti. Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan S.H.Y., sol bacağından yaralandı. S.H.Y., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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