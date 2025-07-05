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        Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

        AKSARAY'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:20
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        Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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        AKSARAY’da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Hasas Mahallesi 6646 Sokak’ta saat 15.00 sıralarında Emre Yüceer’in (25) kontrolünü yitirdiği 68 AET 308 plakalı otomobil seyir halindeyken, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Yüceer, otomobilini yolun kenarına park edip indi. Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, ancak araç alev alev yandı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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