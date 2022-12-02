Şehit Fevzi Başaran ismi Güzelyurt Polis Merkezi Amirliğine verildi

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AKSARAY (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığına düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Fevzi Başaran'ın ismi, Güzelyurt Polis Merkezi Amirliğine verildi.

Güzelyurt Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Can Alperen Taşavlı, şehit Başaran'ın isminin hep yaşaması için böyle bir değişiklik yaptıklarını söyledi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesildi, tabela yerine asıldı.

Törene, şehit Başaran'ın ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Kelekci ve ilçe protokolü katıldı.

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