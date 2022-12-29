Aksaray'da, jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi.



Trafik jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında kent genelindeki eğitimlerine devam ediyor.



Bu eğitimler kapsamında Güzelyurt Bozcayurt İlkokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik kuralları, okul taşıtlarında ve yaya geçitlerinde uyulması gerekenler konularında eğitim verdi.



Eğitim programı öğrencilere boyama kitabı ve el çantası hediye edilmesinin ardından sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.