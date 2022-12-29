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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da, jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

AA

Aksaray'da, jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Trafik jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında kent genelindeki eğitimlerine devam ediyor.

Bu eğitimler kapsamında Güzelyurt Bozcayurt İlkokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik kuralları, okul taşıtlarında ve yaya geçitlerinde uyulması gerekenler konularında eğitim verdi.

Eğitim programı öğrencilere boyama kitabı ve el çantası hediye edilmesinin ardından sona erdi.

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