Aksaray'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenciler için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.



İlçedeki 500 öğrenci şenlik kapsamında, oyunlar oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, çoğunun isminin bile hatırlanmadığı, unutulmaya yüz tutmuş oyunların tekrardan yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop ise 50 okul ile 500 öğrencinin yarışmaya katıldığını dile getirdi.

Birbirinden çekişmeli oyunlara şahitlik edildiğini belirten Altıntop, "Çocukların bu heyecanı yaşaması, geçmişte oynanan oyunların tekrardan yaşatılması güzel bir duygu. Kaybeden öğrencilerimiz üzülse de bu bir yarışma ve bu geleneği her sene yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

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