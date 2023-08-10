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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 23:48
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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Ferdi Taş idaresindeki 01 ADO 665 plakalı otomobil, Mehmet Deliaslan kontrolündeki 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücü Deliaslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer iki sürücüyle araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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