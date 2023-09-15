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        Aksaray Bilim Festivali törenle açıldı

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerden Aksaray Bilim Festivali süresince stantları gezmesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:23
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        Aksaray Bilim Festivali törenle açıldı
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        Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK ortaklığında düzenlenen "Aksaray Bilim Festivali", gerçekleştirilen törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Bilim Merkezi yanındaki alanda düzenlenen festival, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" ekibinin gösterisiyle başladı.

        Prof. Dr. Mandal, açılışta, bilim festivallerinin 2018'den buyana TEKNOFEST ile birlikte yayıldığını ifade etti.

        Mandal, şunları kaydetti:

        "Özellikle TEKNOFEST ile birlikte gençlerimiz, insan kaynaklarımız neler yapabileceğini gösterdi. Yakın zamanda avunma sanayi ürünleri başta olmak üzere neleri yapabildiğimizi İHA'larla, elektrikli otomobilimizle, İMECE uydumuz ve bunun gibi birçok örnekle gösterdik. 'Biz bunların hepsini yapabiliyoruz' dedik. Bütün bunların daha iyisini yapabilmek için bu tür festivallere ihtiyaç var. Bu bir değişim ve dönüşüm."

        Mandal, TEKNOFEST'in yanı sıra kentlerde bilim festivali etkinliklerinin yapılmasının da çok kıymetli olduğunu aktardı.

        - "TÜBİTAK, 15 stant, 52 çadırıyla hizmet veriyor"

        Aksaray'ın bilim festivali düzenlenen üçüncü kent olduğunu dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

        "Konya, Antalya ve Aksaray'da bilim festivalleri düzenleniyor. Bunu yakında TÜBİTAK olarak kararlılıkla bütün şehirlerimize yayacağız. Aksaray, Anadolu'da da bu tarz festivaller olabileceğini gösteren şehirlerimizden biri. Bilim Merkezi ve Bilim Festivali etkinliğine ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Evren Dinçer'i kutluyorum. Gençlerden festival süresince stantları gezmesini istiyorum. TÜBİTAK, 15 stant, 52 çadırıyla hizmet veriyor. Gençlerin sadece seyretmesi için değil uygulaması için de stantlara bekliyoruz. Gençler, aklınıza ne gelirse gelsin sorularınızı sorun. Festivalden ayrılırken kafanızda hiçbir soru kalmamalı. Biz geleceği inşa etmek istiyorsak bunu yapacak olan siz gençlersiniz. Festivalimizin ziyaretçi sayısının çok daha büyük sayılara ulaşmasını temenni ederek hayırlı olmasını diliyorum."

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu da bilim ve teknoloji projelerinin gençlere güç kattığını ve festival heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

        Bilim etkinliklerinin gençlere olumlu etkilerinin olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, "Bilim festivalleri, gençler için düzenleniyor. Bilim festivallerinin düzenlendiği 3 şehirden birinin Aksaray olması beni gerçekten çok etkiledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayi, teknoloji ve bilim faaliyetleri ülke geneline yayıldı. Gençlere etkinlik çadırlarını sadece bakarak değil yüreklerine indirerek bakmalarını istiyorum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer ise gençlere bilimi sevdirmek ve teknolojiye uyum sağlatmak adına bir festival düzenlediklerini dile getirerek, vatandaşların festival süresince dolu dolu üç gün geçireceğini kaydetti.

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