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        Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişinin bulunması için arama çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:52
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        Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişinin bulunması için arama çalışması yapılıyor.

        İlçeyi bağlı Ozancık köyündeki evinden sabah saatlerinde ayrılan zihinsel engelli Fuat Çöl'den (47) uzun süre haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri, Çöl'ü gidebileceği bölgelerde aramaya başladı.

        Öte yandan arama çalışmaları için Nevşehir'den getirilen eğitimli köpekler de bölgede iz araması yapıyor.

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