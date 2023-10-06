Eskil Belediyesi yeni binasına taşındı
Eskil Belediyesi, yeni binasına taşındı.
Eskil Belediyesi, yeni binasına taşındı.
Hükümet konağı yanına 3 katlı olarak inşa edilen binada 100 araçlık kapalı otopark bulunuyor.
Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, AA muhabirine, 2022'de inşasına başlanan belediye binasının tamamlandığını söyledi.
Şehrin merkezine güzel bir bina yapıldığını belirten Belgemen, "Yeni binamıza sonunda taşındık. Vatandaşlarımıza yeni binamızda hizmet edeceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.