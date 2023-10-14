Aksaray'da "3. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı.

Valilik öncülüğünde Ağaçören ilçesindeki etkinlik alanında düzenlenen festival kapsamında Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın katılımıyla mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı, alanda kurulan stantları gezdi.

İlçedeki ceviz bahçelerinden toplanan cevizler ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ilgi gördü.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, Aksaray'ın en güzel günlerinden birini daha yaşadığını söyledi.

Ağaçören'de üçüncü kez Ceviz Festivali'ni düzenlediklerini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Ağaçöğrenli hemşehrilerimle birlikte çok heyecanlıyız. Bu heyecanı çocuklarımızla, gençlerimizle, çiftçilerimizle, muhtarlarımızla, belediye başkanımız ve kaymakamımızla paylaşıyoruz. Tüm halkımızla burada bir aradayız. Festivalimizdeki hedefimiz, Ağaçören cevizini ülkemize ve dünyaya tanıtmak. Ağaçören cevizi, Aksaray'ın sembol ürünlerinden. Yağ oranı ve aroması itibarıyla cevizimiz çok kaliteli. Bu yıl rekoltemiz de çok iyiydi. Markalaşmadan tanıtım yapma şansınız olmuyor. Ağaçören cevizine coğrafi işaret almak için müracaatlarımız var. İnşallah en kısa sürede cevizimizi markalaştırmış olacağız."

Etkinlikler kapsamında ceviz toplama yarışması, çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Festival, iki gün boyunca çeşitli yarışmalarla devam edecek.