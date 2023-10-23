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        Aksaray'da düğünde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Aksaray'da düğünde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin tutuklanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:32
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        Aksaray'da düğünde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da düğünde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin tutuklanmasına karar verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda, 21 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki düğünde Dursun C'nin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili şüpheliler Kemal, Mehmet ve Mahmut B'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet ve Mahmut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir düğünde Dursun C. ve arkadaşı Ayhan A, bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurulmuştu.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun C, hayatını kaybetmişti.

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