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        Aksaray'da sağanak etkili oldu

        Aksaray'ın Ekecik Dağı eteklerindeki köylerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:15 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:15
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        Aksaray'da sağanak etkili oldu
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        Aksaray'ın Ekecik Dağı eteklerindeki köylerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak sonucu meydana gelen sel Ekecik Dağı eteklerinden toprak ve taşları yerleşim yerlerine taşıdı.

        Dağ eteklerindeki Ekecikgödeler, Cankıllı ve Nurgöz köylerindeki derelere yakın yerleşim yerleri sular altında kaldı.

        Ekecikgödeler köyü muhtarı İzzet Akpınar, köyde su altında kalan 4 evin içinin diz boyu çamur ve taş ile dolduğunu söyledi.

        Cankıllı köyü muhtarı Ali Yen de yağış nedeniyle 2 evin selden etkilendiğini, AFAD ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

        Nurgöz köyü muhtarı Hüseyin Kumtepe, köylerinde yağmur yağmadığını ancak Ekecik Dağı çevresinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selin kendi köylerine kadar aktığını anlattı. Köylerindeki sebze bahçelerinin büyük zarar gördüğünü ifade eden Kumtepe, 1 evin duvarlarının oluşan sel nedeniyle zarar gördüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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