Aksaray'da sağanak etkili oldu

Nurgöz köyü muhtarı Hüseyin Kumtepe, köylerinde yağmur yağmadığını ancak Ekecik Dağı çevresinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selin kendi köylerine kadar aktığını anlattı. Köylerindeki sebze bahçelerinin büyük zarar gördüğünü ifade eden Kumtepe, 1 evin duvarlarının oluşan sel nedeniyle zarar gördüğünü dile getirdi.

Cankıllı köyü muhtarı Ali Yen de yağış nedeniyle 2 evin selden etkilendiğini, AFAD ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

Ekecikgödeler köyü muhtarı İzzet Akpınar, köyde su altında kalan 4 evin içinin diz boyu çamur ve taş ile dolduğunu söyledi.

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