Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nı izledi:

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin bağımsız ve müreffeh yarınları için TEKNOFEST'in bir teknoloji festivali olarak geometrik artışla bugünlere geldiğini söyledi.

Bayraktar, ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in kalbinin 50 farklı alandaki yarışmalar olduğunu aktardı.

Yarışmanın en heyecanlı bölümün, gençlerin roketlerini tasarlayıp gökyüzüne fırlattıkları an olduğunu anlatan Bayraktar, "Ülkemizin bağımsız ve müreffeh yarınları için TEKNOFEST bir teknoloji festivali olarak geometrik artışla bugünlere geldi. ABD'deki yarışmalarda bir takımımız dünya şampiyonu oldu. Bu bir anlamda yarının uzay teknolojilerinde dünyaya damgasını vuracak eserleri Türk mühendislerinin yapacağının müjdesini veriyor." diye konuştu. Bayraktar, bütün bu büyük işlerin içinde en kıymetli olanın nitelikli insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu işleri yapmak için Türkiye'yi tam bağımsız ve güçlü kılacak niyetin olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Tek başına donanım da yetmiyor. Nice nesillerimiz dünya çapında işler başardı. Yurt dışına gittikleri yerlerde kalmak zorunda kaldılar. Belki vatan sevgisiyle tutuşuyorlardı ama ülkemizde yeterli imkan yoktu. Türkiye'nin dünyaya damgasını vuracak, geleceğin teknolojisini yapacak nice projesi var. Bu çalışmaların hepsi de bu nesillerin yetişmesi için yapılıyor." ifadelerini kullandı. Bayraktar, Baykar'ın dünyanın en büyük SİHA üreticisi ve ihracatçısı olduğunu vurguladı.