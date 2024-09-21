Aksaray Valiliği'nden öğrencileri darbeden eğitim yöneticisine ilişkin açıklama

Gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu tür üzücü olaylara asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir eğitim kurumunda, bazı öğrencilere uygulanan şiddet içerikli müessif hadise nedeniyle ilgili eğitim yöneticisinin derhal açığa alındığı vurgulandı.

Aksaray Valiliği, bir okulda öğrencilerini darbeden eğitim yöneticisinin açığa alındığını, gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

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