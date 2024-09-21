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        Aksaray Valiliği'nden öğrencileri darbeden eğitim yöneticisine ilişkin açıklama

        Aksaray Valiliği, bir okulda öğrencilerini darbeden eğitim yöneticisinin açığa alındığını, gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:40
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        Aksaray Valiliği'nden öğrencileri darbeden eğitim yöneticisine ilişkin açıklama
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        Aksaray Valiliği, bir okulda öğrencilerini darbeden eğitim yöneticisinin açığa alındığını, gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir eğitim kurumunda, bazı öğrencilere uygulanan şiddet içerikli müessif hadise nedeniyle ilgili eğitim yöneticisinin derhal açığa alındığı vurgulandı.

        Gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu tür üzücü olaylara asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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