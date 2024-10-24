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        Aksaray'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:22
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        Aksaray'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Mustafa Kayan idaresindeki 68 ABZ 442 plakalı otomobil, Yeşilova kara yolu Hatipağatolu çıkışında Süleyman Altan kontrolündeki 06 ADJ 983 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Kayan, kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü Altan ile otomobildeki Sıddıka Kayan yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekipleri çıkardı.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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