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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:59
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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Taşpınar yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

        Araçtaki aramada, 1038 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü B.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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