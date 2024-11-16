Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:İlhan Burhan, Çağlar Bilal
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç)
Setler: 25-19, 25-20, 20-25, 26-24
Süre: 126 dakika (33, 30, 31, 32)
AKSARAY
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