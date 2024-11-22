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        Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giydirme töreni düzenlendi

        Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için "beyaz önlük giyme" töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:46
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        Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giydirme töreni düzenlendi
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        Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için "beyaz önlük giyme" töreni düzenlendi.

        Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, öğrenci ve aileleri için çok anlamlı bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

        22 öğrencinin beyaz önlük giydiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, şunlar kaydetti:

        "Çok mutlu ve heyecanlı olduğunuz bugünde, bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz. Onları aileleri olarak sizler yetiştirdiniz. Bizler ise onları sağlıklı yaşamın ilk ve en önemli kapısı olan ağız ve diş sağlığına hizmet edecek kaliteli diş hekimleri olarak yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz iyi öğrenin ve işinizi iyi yapın. Beyaz önlük saflığı ve güveni temsil ediyor. Bu vatana ve millete yararlı birer vatandaş olun."

        Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu ve beraberindeki protokol 22 öğrenciye beyaz önlüklerini giydirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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