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        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi

        Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:20 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:20
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        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi
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        Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.

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