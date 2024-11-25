"Aksaray'ın Sultanları" CEV Kupası'nda Volley Mulhouse maçına odaklandı

ZEKERİYA KARADAVUT - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, CEV Kupası'nın 8'li final turunda karşılaşacağı Fransa'nın Volley Mulhouse takımına karşı galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Hazırlıklarını başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu eşliğinde Aksaray Spor Salonu'nda sürdüren "Aksaray'ın Sultanları", 27 Kasım ve 10 Aralık da oynanacak maçlara odaklandı.

Bedestenlioğlu, AA muhabirine, zor bir süreç geçirdiklerini ama Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb karşılaşmasıyla ilk defa Avrupa Kupası'nda bir mücadeleye çıktıklarını ve tur atladıklarını söyledi.

İyi bir mücadeleyle rahat bir galibiyet aldıklarını aktaran Bedestenlioğlu, şöyle konuştu:

"8'li finaldeki rakibimiz Volley Mulhouse iyi bir takım. Alman, İtalyan ve ABD milli takımlarında forma giyen önemli oyuncuları var, tecrübeli bir takım. Volley Mulhouse maçı bizim için zor bir tur olacak. Hedefimiz kendi seyircimiz önünde oynayacağımız ilk maçı 3-0 veya 3-1 gibi kazanmak. Deplasmana 2 set kalsın gibi bir mantıkla mücadele edeceğiz. Yaklaşık 1,5 aydır 3 günde bir maç yapıyoruz. Zor bir süreç geçiriyoruz. Buna rağmen sporcularım iyi niyetle mücadele ediyor. Yorgunluk falan bahane etmeden savaşıyorlar. Aksaray halkının desteğinden de çok mutluyum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra da istediğimiz gibi olur."