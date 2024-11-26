Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, M.İ. ve Y.E.Ş'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca, av tüfeği ve 681 gram aseton ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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