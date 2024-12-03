Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı yakalandı
Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
T.İ. (33), 2 yıl önce boşandığı eski eşinin Paşacık Mahallesi'nde yaşayan babası M.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.İ, silahla ateş ederek M.Ç'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardandan kaçan T.İ, polis ekiplerince saklandığı ikamette gözaltına alındı.
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