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        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı yakalandı

        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:04 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:04
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        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı yakalandı
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        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        T.İ. (33), 2 yıl önce boşandığı eski eşinin Paşacık Mahallesi'nde yaşayan babası M.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.İ, silahla ateş ederek M.Ç'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardandan kaçan T.İ, polis ekiplerince saklandığı ikamette gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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