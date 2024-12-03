Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı yakalandı

Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

T.İ. (33), 2 yıl önce boşandığı eski eşinin Paşacık Mahallesi'nde yaşayan babası M.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.İ, silahla ateş ederek M.Ç'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.