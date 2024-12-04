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        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:04
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        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.İ, adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Paşacık Mahallesi'nde dün, T.İ. tartıştığı eski kayınpederi M.Ç'yi silahla bacağından yaraladığı gerekçesiyle saklandığı ikamette gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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