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        Aksaray'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı

        Aksaray'da tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:38
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        Aksaray'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı
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        Aksaray'da tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Ramazan Y. (27) Taşpazar Mahallesi Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'ndeki evde kayınbiraderi Ümit Ç. (21) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Y, yanında bulunan tabancayla Ümit Ç'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ümit Ç'yi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis, Ramazan Y'yi gözaltına aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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