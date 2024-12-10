Aksaray'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ümit Ç'yi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ramazan Y. (27) Taşpazar Mahallesi Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'ndeki evde kayınbiraderi Ümit Ç. (21) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.