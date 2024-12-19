Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu polislere teşekkür plaketi verdi

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, alkollü yakalanan ve polisleri valilik makamına şikayet etmekle tehdit eden kişiye kanunlar gereğince cezai işlem uygulayan güvenlik güçlerine teşekkür plaketi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:16 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu polislere teşekkür plaketi verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, alkollü yakalanan ve polisleri valilik makamına şikayet etmekle tehdit eden kişiye kanunlar gereğince cezai işlem uygulayan güvenlik güçlerine teşekkür plaketi verdi.

        Vali Kumbuzoğlu makamındaki tören sırasında yaptığı konuşmada, rutin trafik denetimi sırasında hasarlı bir kazaya karışan, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına rağmen durmayan ve görevini kanunlar çerçevesinde layıkıyla yapmaya çalışan polis ve bekçilere tehditler savuran kişiye gerekli ceza işlemin uygulandığını söyledi.

        Bu davranışların kötü bir örnek teşkil ettiğini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Kamu görevlisi olan herkesin Aksaray'ın huzur ve güvenliği için birlikte çaba sarf ettiğini biliyoruz. Ancak zaman zaman bu tür istenmeyen münferit hadiseler yaşanabiliyor. Görevi başındaki güvenlik güçlerimizi valilik makamıyla tehdit etmeye kalkışması, son derece talihsiz ve manidar bir olay olmuştur. Her zaman ve her yerde, görevini kanunlar çerçevesinde ve büyük bir fedakârlıkla yapan arkadaşlarımızın yanındayız. Onlar, işlerini yaparken bizleri ve kanunları temsilen sahadalar ve zor şartlar altında görev yapmaktalar. İlgili şahıs, kanunların emrettiği şekilde cezai işleme tabi tutulacaktır. Görevini layıkıyla yerine getiren güvenlik güçlerimiz, Aksaray halkının takdirini kazanmıştır. Gece gündüz demeden bizler için çalışan tüm güvenlik güçlerini tebrik ediyor ve alınlarından öpüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Aksaray'da kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza yazıldı
        Aksaray'da kumar oynayan 27 kişiye 173 bin 470 lira ceza yazıldı
        100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu
        100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu
        Çalıştığı fırına giderken otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Çalıştığı fırına giderken otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Yavuz Ağıralioğlu: Biz, milletin geleceğini kolluyoruz
        Yavuz Ağıralioğlu: Biz, milletin geleceğini kolluyoruz
        Kuzeyboru - Galataray: 3-2
        Kuzeyboru - Galataray: 3-2