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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:14
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ethem Güneş idaresindeki 68 KY 132 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 7. kilometresinde, Ali Sarıkaya'nın kullandığı 68 FR 168 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Mansure ile Manşure Güneş yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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