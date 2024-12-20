Aksaray'da "68 Bin Fidan Kampanyası" kapsamında 2 bin fidan toprakla buluştu
Aksaray'da, "68 Bin Fidan Kampanyası" kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Aksaray'da, "68 Bin Fidan Kampanyası" kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Milli Eğitim Hatıra Ormanı'nın oluşturulması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 120 öğrenciyle 2 bin fidanın dikimi yapıldı.
Orman İşletme İl Müdürü Abidder Yurtman, eğitim hatıra ormanı oluşturma hedefiyle bölgede fidan dikimi yaptıklarını söyledi.
Geçen hafta bu kapsamda bir protokol imzaladıklarını anlatan Yurtman, "Bu şekilde 2024 yılında Milli Eğitim Hatıra Ormanı'nın kuruluşunu başlatmış bulunuyoruz. İnşallah 2025'te de ilimizin plaka kodunun bin katı olan 68 bin fidanı toprakla buluşturarak, ormanın kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonraki bakımları da yıl yıl yaparak, geleceğimize nefes olması adına ne gerekiyorsa onu yapanın gayretinde olacağız." diye konuştu.
Fidan diken öğrencilerden Ecrin Su Kılıç ise fidan dikmeyi çok sevdiğini, bu gibi etkinliklerin çevreye ve insana çok iyi geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.