Aksaray'da "68 Bin Fidan Kampanyası" kapsamında 2 bin fidan toprakla buluştu

Aksaray'da, "68 Bin Fidan Kampanyası" kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Milli Eğitim Hatıra Ormanı'nın oluşturulması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 120 öğrenciyle 2 bin fidanın dikimi yapıldı.

Orman İşletme İl Müdürü Abidder Yurtman, eğitim hatıra ormanı oluşturma hedefiyle bölgede fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta bu kapsamda bir protokol imzaladıklarını anlatan Yurtman, "Bu şekilde 2024 yılında Milli Eğitim Hatıra Ormanı'nın kuruluşunu başlatmış bulunuyoruz. İnşallah 2025'te de ilimizin plaka kodunun bin katı olan 68 bin fidanı toprakla buluşturarak, ormanın kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonraki bakımları da yıl yıl yaparak, geleceğimize nefes olması adına ne gerekiyorsa onu yapanın gayretinde olacağız." diye konuştu.