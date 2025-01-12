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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:06
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)

        VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)

        Setler: 22-25, 18-25, 21-25

        Süre: 94 dakika

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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