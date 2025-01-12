Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)
VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)
Setler: 22-25, 18-25, 21-25
Süre: 94 dakika
AKSARAY
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